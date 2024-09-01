MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil' - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, berabereyken kötü hoca, gol atınca iyi hoca rolüne bürünmenin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Arslan, taraftarın 'istifa' diye bağırmasını eleştirerek, hocayı ve futbolu hafife almanın düzenin sağlıklı ilerlemesini engellediğini belirtti.

01.09.2024 23:00
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, İstanbulspor müsabakasının ardından, "Berabereyken kötü hoca, gol atınca iyi hoca rolüne mi bürünelim. Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Arslan, "Düzenli bir takıma karşı oynadık. Uğraştığımız bazı şeylerle galip geldik. Bugün galip gelen olduk bunun arkasını getirmemiz lazım. Transferin son dönemine geliyoruz. Gelen oyuncular, hazır olmayan oyuncular, sakat oyuncular ile hep beraber daha güçlü bir Ankaragücü olur" ifadelerini kullandı.

Galibiyeti getiren gol gelene kadar tribünlerin 'istifa' diye bağırmasını eleştiren Arslan, "Bazen maçlar sizi çok tatmin eder fakat mağlup olursunuz. Tatmin olmak için sahada değiliz, galibiyet için sahadayız. Tabii ki iyi oyun herkesin arzuladığı bir şey ama taraftar 'istifa' derken biz gol attık. Berabereyken kötü hoca, gol atınca iyi hoca rolüne mi bürünelim. Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil. Üç dakikada ben büyük hoca mı oldum ya da ben küçük müydüm? O koltuğu o kadar boşluğa düşürmemek lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'Hocayı ve futbolu bu kadar hafife alırsanız bu düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil' - Son Dakika
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