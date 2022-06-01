Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi

01.06.2022 21:58
Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Cilic ile Rublev karşı karşıya geldi. Cilic, 4 saat 10 dakika süren maçı 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle kazandı.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2014 ABD Açık'ta elde eden 33 yaşındaki tenisçi, Roland Garros'da ilk kez son 4 isim arasına girdi.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Marin Cilic, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cilic, Fransa Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi - Son Dakika


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