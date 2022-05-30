Cilic, Fransa Açık'ta Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Cilic, Fransa Açık'ta Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

30.05.2022 23:52
Cilic, Fransa Açık'ta Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, Cilic ile Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla sona erdi.

Bir saat 45 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanan Cilic, Roland Garros'daki en iyi derecesi çeyrek finale 3. kez yükseldi.

Cilic, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev??????? ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Marin Cilic, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cilic, Fransa Açık'ta Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cilic, Fransa Açık'ta Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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