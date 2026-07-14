DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Sofiler takımı oldu, kupayı Başkan Yılmaz Yıldız'ın elinden aldılar.

Çilimli Belediyesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası büyük bir heyecan, centilmenlik ve dostluk içerisinde tamamlandı. Çekişmeli geçen maçların ardından Sofiler Takımı birinci, Cezaevi Takımı ikinci ve Asya Su Takımı üçüncü oldu.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız dereceye giren takımlara kupalarını takdim ederek başarılarını kutladı ve "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha hep birlikte yaşadığımız bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, hakemlerimize ve organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dostluğun kazandığı, centilmenliğin ön planda olduğu bu güzel turnuvanın gelecek yıllarda da aynı heyecanla devam etmesini temenni ediyor, bir sonraki organizasyonda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" dedi. - DÜZCE