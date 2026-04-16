Çiloğlu Çifti'nin Olimpiyat Hedefi

Milli judocu Bilal Çiloğlu, en büyük hedefinin kendisi gibi milli judocu eşi Habibe Çiloğlu ile beraber 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip madalya almak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra uzun bir sakatlık süreci geçiren Bilal Çiloğlu, Gürcistan'da başlayan 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bilal Çiloğlu, kariyerinde yaşadığı zorlu sakatlık sürecine rağmen yeniden üst seviyeye döndüğünü belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'na kadar yükselen bir grafiğim vardı. Dünya sıralamasında ilk 5'in arasındaydım, dünya sıralamasında 2'inci sıraya kadar da yükseldiğim oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandım, iyi bir ivme yakalamıştım." dedi.

Tokyo Olimpiyatları sonrasında kampta geçirdiği ciddi bir kazanın ardından peş peşe sakatlıklar yaşadığını aktaran Bilal Çiloğlu, yaklaşık 3-4 yıl süren bu dönemde mücadeleyi bırakmadığını ifade etti.

"Hiç pes etmedim, tekrar döneceğime hep inandım." diyen Bilal, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un süreç boyunca hiç yalnız bırakmadığını, doktorları, antrenörleri ve fizyoterapisti Cem Açar'ın önemli destek verdiğini anlattı.

"Artık üst seviyelere yakınız"

Yeniden form yakaladığını vurgulayan Bilal Çiloğlu, sezon başında Avusturya Grand Prix'sinde gümüş madalya kazanmasının kendisi için önemli bir dönüş işareti olduğunu söyledi.

Milli judocu, 73 kiloda yeniden favoriler arasına girerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsü hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gürcistan'a 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'na geldik. Kendi adıma da takım adına da burada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Son müsabakalarımız gerçekten iyi seviyelerde geçti. Artık üst seviyelere yakınız, kolay kolay mücadeleyi bırakmayan bir takım haline geldik. Sonrasında artık olimpik kalifikasyon maçları başlayacak. Takım olarak puanları toplayıp olimpiyatlara daha emin adımlarla gidebileceğimize inanıyorum."

"Herkes büyük bir çalışma içerisinde, son kampımızı 50 sporcuyla yaptık, havamız da çok güzel" diyen Bilal Çiloğlu, 2020'de olimpiyat hayalinin yarım kaldığını söyledi.

Sakatlıklardan dolayı 2024 Paris'e yetişemediğini dile getiren ay-yıldızlı judocu, "Ana hedefim olimpiyatta madalya almak. Yeni bir sürecin başındayız, kalifikasyon müsabakaları yeni başlayacak, şimdiden bu sürece hazırım. Müsabakalardan alacağımız sonuçlarla da adım adım 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Türk judosunun da 2000 yılından beri süren olimpiyat madalyası hasretini inşallah 2028'de hem kendi adıma hem takımım adına son bulduracağımızı düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli judocu eşi Habibe ile birlikte olimpiyatta yarışmak istiyor

Geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda altın madalya kazanan olimpik milli judoculardan Habibe Afyonlu ile 5 ay önce evlenen Bilal Çiloğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle aynı branşta, aynı takımda iki sporcu olarak yollarımızı birleştirmemiz çok güzel oldu. Birbirimizi destekliyoruz, birlikte olimpiyatlara gidebilmek en büyük hayallerimizden birisi, bunun için olimpiyatlardan önce evlenmeye karar verdik, bir aile olarak olimpiyata gitmek hedefimiz. Olimpiyatlar için çok fedakarlıklar yapıyoruz, bazen birbirimizi göremiyoruz ama aldığımız madalyalar, alacağımız başarılar buna değiyor."

Milli judocu eşinin kendisine güç kattığını ifade eden Bilal Çiloğlu, "Habibe de ben de bu seneye güzel başladık, güzel madalyalarla bu süreci taşıyacağımıza inanıyorum. Birlikte olmanın verdiği güç iki taraf için de ayrı oluyor, yalnız kalamıyorsun bu da bizim için büyük bir artı. Birbirini anlayan iki insanın bu yolda yürümesi güzel. Benim en büyük destekçim eşime de buradan sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 73 kiloda ve 63 kiloda iki Çiloğlu olarak 2028 olimpiyatlarında olacağız." şeklinde konuştu.

Mesut Kapan: "Ülkemiz adına bir ilk olacak, inşallah bunu başarırlar"

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Mesut Kapan da Çiloğlu çiftine yönelik görüşlerini şöyle anlattı:

"Habibe'yi ve Bilal'i çocukluğundan beri tanıyoruz. Çocukluklarından itibaren kariyerlerinde birçok madalya kazandılar. Güzide çiftlerden diyelim çünkü aynı ortamdalar, birbirlerine çok destek oluyorlar. Habibe, Hırvatistan'da altın madalya kazanarak gücünü ispatladı. İnsanların arkasında görünmeyen kahramanlar oluyor ama bunlar birbirlerini görüyorlar, aynı kampta, aynı maçlarda aynı havayı teneffüs ettikleri için daha iyi oluyor. 365 günün 330 günü hep kamplar ve turnuvalarla geçiyor. Birbirlerine moral ve itici güç olarak çok faydalı olduğunu düşünmekteyim."

Çiloğlu çiftinin birlikte olimpiyata gitme hedefi için de Kapan, "Bizim için de çok güzel olur. Bütün sporcularımız bizim için değerli, yaklaşık 30 kişilik bir havuzumuz var, bunların içinden gidecekler. Habibe ve Bilal Çiloğlu çiftinin beraber olimpiyata gitme hedefi ülkemiz adına bir ilk olacak, inşallah bunu başarırlar." dedi.

Kapan, Bilal Çiloğlu'nun pes etmeyerek istikrarlı çalışmasının semeresini gördüğünü, geçen ay Avusturya'da gümüş madalya kazanarak tekrar 73 kiloda güçlü olduğunu kanıtladığını da sözlerine ekledi.