Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika
Üye Girişi

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3

05.06.2022 15:15
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Nizip Zeugma Spor Kulübü, Finlandiya temsilcisi HC Kilppari'yi 9-0 yendi.

Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nizip Zeugma Spor Kulübü, sahadan 9-0 galip ayrıldı.

Günün ilk maçında ise Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı.

Müsabaka, 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi
Kaynak: AA

Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
14:42 Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor
14:41 Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 15:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement