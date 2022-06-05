Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti.

Kaynak: AA

Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Finlandiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika

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