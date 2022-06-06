KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3

06.06.2022 16:56

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, C2'ye yükseldi.

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3'te Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, C2'ye yükseldi.

Çim hokeyi sahasında düzenlenen organizasyonun dördüncü günün ilk karşılaşması Finlandiya temsilcisi HC Kilppari ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker arasında yapıldı. Karşılaşmada 3-0 Finlandiya temsilcisi galip geldi.

Günün ikinci karşılaşmasında Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, Macaristan'ın Epiftok HC takımını 2-1 mağlup etti.

Son karşılaşmada ise Nizip Zeugma Spor Kulübü 4-2'lik üstünlük sağlayarak Norveç takımı Kringsja Sports Klubb'ı geride bıraktı.

Organizasyonda Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Malta temsilcisi Qormi Daikin HC, C2'ye yükseldi.

Çim hokeyi sahasında gerçekleştirilen törende, Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu katıldı.

C2'ye yükselen takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Nizip Zeugma Spor Kulübü Antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, gazetecilere, C2'ye yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Cengiz, "Bunun sonucunda da şampiyon olmayı hak ettik. Gelecek yıl da inşallah ülkemizi yine Avrupa'da temsil edeceğiz. Bu şampiyonayı birincilikle tamamladığımız için Challenge 2'de temsil etmeye hak kazandık. Gelecek yıl yine ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. İnşallah yine ev sahipliğini biz istiyoruz." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3
KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3

YORUMLAR
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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