Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi

04.03.2022 09:51
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen cimnastik kursuna, minik katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen cimnastik kursuna, minik katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak verilen spor kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda temel cimnastik kurslarına minik kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Akkonak, Merkezefendi, Sevindik, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ile Şemikler Sosyal Yaşam Tesisi'nde gerçekleştirilen cimnastik kurslarında bugüne kadar 5 bin öğrenci eğitim gördü. Alanında uzman dört antrenör tarafından verilen ve şu anda aktif bin minik kursiyerin katıldığı kurslarda denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonun gelişmesine fayda sağlayan eğitim veriliyor.

"Küçük yaşta spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz"

Miniklerin çabasının görülmeye değer olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz spor kurslarımız ile gelişim çağındaki çocuklarımıza küçük yaşta spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz. Jimnastik kursuna çocuklarımız büyük bir ilgi gösteriyor. Çocuklarımızın antrenörlerimizin gösterdiği hareketleri yaparken gösterdikleri çaba ise kesinlikle görülmeye değer. Cimnastik çok temel bir branş olduğu için ileride çocukların diğer sporlara yatkınlığı da gelişiyor. Minik kursiyerlerimize doğru bir vücut duruşu, iyi bir esneklik, iyi bir koordinasyon becerisi kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi
Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi

YORUMLAR
500
Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı Örgü kursiyerleri minik kalpleri ısıttı 'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi 'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cimnastiğe minik kursiyerlerden büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement