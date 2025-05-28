Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye Elendi

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda karışık takım finali yapıldı.

Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı'dan oluşan Artistik Cimnastik Karışık Milli Takımı, ilk turda paralel bar ve atlama masasında serilerini sundu.

İlk turda 24.333 puanla 16. olan milli cimnastikçiler, ilk 8 arasına giremeyerek elendi.

Bu branşta Almanya altın, İngiltere gümüş ve İtalya ise bronz madalya elde etti.