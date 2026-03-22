Cimnastikte Başarı: Mert Altın, Deniz Bronz

DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Mert Efe Kılıçer büyüklerde altın, Deniz Şükrüoğlu ise gençlerde bronz madalya aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen organizasyona katılan Mert Efe Kılıçer, büyük erkekler barfiks aletinde topladığı 14.200 puanla şampiyon oldu.
Deniz Şükrüoğlu ise genç erkekler halka aletinde elde ettiği 12.266 puanla bronz madalyaya uzandı.
