Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları

Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları
13.02.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli takıma hazırlanan Ekici ve Demir, Dünya Kupası'nda madalya hedefliyor, başarıyı sürdürecek.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ahmet Burak Ekici ile Sercan Demir, uluslararası şampiyonalarda kürsüde yer alarak Türk cimnastiğinin yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

Bolu'da kamp yapan milli takım sporcuları, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

Milli sporcular çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Milli takımdaki 12 sporcudan Ahmet Burak ile Sercan Demir, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Benim için yeterli değil"

21 yaşındaki milli sporcu Ahmet Burak Ekici, AA muhabirine, 14 yıldır cimnastik branşında aktif yer aldığını söyledi.

Almanya'daki Dünya Kupasının kendileri için önemli deneyim olacağını belirten Ekici, "Bu organizasyonla seviyemizi görme fırsatı bulacağız. Eksiklerimizi tespit edip sezonun geri kalanına daha bilinçli hazırlanacağız. Bu yıl Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlar var. Buralarda da takım olarak iddialıyız. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Ekici, Türk cimnastiğinin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret ederek "Önümüzde iki yıllık bir süreç var. Bu süre çok uzun değil ama doğru ve verimli değerlendirilirse hedefler için yeterli. Eskiden dünyayı takip eden Türkiye vardı, şimdi dünya Türkiye'yi takip ediyor. Cimnastikte çok güzel bir noktaya geldik. Önemli olan buradan düşmeden bu başarıyı sürdürebilmek. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Takımımız çok güçlü"

26 yaşındaki Sercan Demir de 20 yıldır cimnastikle ilgilendiğini dile getirdi.

Demir, "Sezonun ilk kampı da Bolu'da gerçekleşmişti. Önümüzde Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası var. Sezonun ilk yarışması olması açısından bizim için ayrı öneme sahip." dedi.

"Serilerimizi sürekli tekrar ediyor, performansımızı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Hedefimiz dünya kupalarında serilerimizi en temiz şekilde yaparak finale kalmak ve madalya mücadelesi vermek." ifadelerini kullanan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Takımımız gerçekten çok güçlü, çalışma ortamımız çok iyi. Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak gibi dünya arenasında madalya kazanmış sporcularımız bize örnek oluyor. Artık olimpiyatlara katılmakla yetinmek istemiyoruz. Hedefimiz kürsüye çıkmak, altın ve gümüş madalyalar kazanmak. Bu hedef doğrultusunda tüm takım olarak büyük inanç ve motivasyonla çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, Los Angeles, Azerbaycan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:36:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.