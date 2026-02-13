Cimnastikte Hedef 2028 Olimpiyatları

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Ahmet Burak Ekici ile Sercan Demir, uluslararası şampiyonalarda kürsüde yer alarak Türk cimnastiğinin yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

Bolu'da kamp yapan milli takım sporcuları, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

Milli sporcular çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Milli takımdaki 12 sporcudan Ahmet Burak ile Sercan Demir, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Benim için yeterli değil"

21 yaşındaki milli sporcu Ahmet Burak Ekici, AA muhabirine, 14 yıldır cimnastik branşında aktif yer aldığını söyledi.

Almanya'daki Dünya Kupasının kendileri için önemli deneyim olacağını belirten Ekici, "Bu organizasyonla seviyemizi görme fırsatı bulacağız. Eksiklerimizi tespit edip sezonun geri kalanına daha bilinçli hazırlanacağız. Bu yıl Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlar var. Buralarda da takım olarak iddialıyız. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Ekici, Türk cimnastiğinin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret ederek "Önümüzde iki yıllık bir süreç var. Bu süre çok uzun değil ama doğru ve verimli değerlendirilirse hedefler için yeterli. Eskiden dünyayı takip eden Türkiye vardı, şimdi dünya Türkiye'yi takip ediyor. Cimnastikte çok güzel bir noktaya geldik. Önemli olan buradan düşmeden bu başarıyı sürdürebilmek. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Takımımız çok güçlü"

26 yaşındaki Sercan Demir de 20 yıldır cimnastikle ilgilendiğini dile getirdi.

Demir, "Sezonun ilk kampı da Bolu'da gerçekleşmişti. Önümüzde Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası var. Sezonun ilk yarışması olması açısından bizim için ayrı öneme sahip." dedi.

"Serilerimizi sürekli tekrar ediyor, performansımızı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Hedefimiz dünya kupalarında serilerimizi en temiz şekilde yaparak finale kalmak ve madalya mücadelesi vermek." ifadelerini kullanan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Takımımız gerçekten çok güçlü, çalışma ortamımız çok iyi. Adem Asil, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak gibi dünya arenasında madalya kazanmış sporcularımız bize örnek oluyor. Artık olimpiyatlara katılmakla yetinmek istemiyoruz. Hedefimiz kürsüye çıkmak, altın ve gümüş madalyalar kazanmak. Bu hedef doğrultusunda tüm takım olarak büyük inanç ve motivasyonla çalışıyoruz."