Çimsa ÇBK Mersin, devreyi 51-25 önde bitirip Melikgazi Kayseri'yi 101-58 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 101-58 mağlup etti. Mersin ekibi, ilk periyodu 30-7, devreyi 51-25 önde bitirdiği karşılaşmada 8. haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Kamil Alok, Sait Nedim Çelik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 6, Fair 14, Jones 15, Mompremier 4, Pelin Gülçelik 3, Merve Uygül, Elif Emirtekin 2, İnci Güçlü, Kaur 12, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç, Melis İplikci 2
Çimsa ÇBK Mersin: Leite 19, Thomas 5, Sinem Ataş 12, Beren Burke 15, Doga Adıcan 2, Büşra Akbaş 7, lagupova 11, Diaby 15, Esra Ural 10, Kadriye Erva Özek 5
1. Periyot: 7-30
Devre: 25-51
3. Periyot: 38-78
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 101-58 yendi.
Kaynak: AA
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