Çine\'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen bisiklet turunda pedal çeviren gençler, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Çine Gençlik Merkezi koordinesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen gençler ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekerek pedal çevirdi. Çine sokaklarında pedal çevirerek hem spor yapılan hem de birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Etkinlik ile ilgili Çine Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında, Gençlik Merkezi olarak Çine'de bisiklet turu gerçekleştirdik. Sporun, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan etkinliğimize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN