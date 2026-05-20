Çine'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çine'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Çine\'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu
20.05.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine'de düzenlenen bisiklet turu, gençlere sağlıklı yaşamın önemini hatırlattı.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen bisiklet turunda pedal çeviren gençler, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Çine Gençlik Merkezi koordinesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen gençler ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekerek pedal çevirdi. Çine sokaklarında pedal çevirerek hem spor yapılan hem de birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Etkinlik ile ilgili Çine Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında, Gençlik Merkezi olarak Çine'de bisiklet turu gerçekleştirdik. Sporun, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan etkinliğimize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çine'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:30:33. #7.12#
SON DAKİKA: Çine'de Bisiklet Turuyla Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.