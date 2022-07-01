Çivril'de Yaz Spor Okulları çocuk ve gençlerle buluştu - Son Dakika
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Çivril'de Yaz Spor Okulları çocuk ve gençlerle buluştu

01.07.2022 09:46
Çivril'de Yaz Spor Okulları çocuk ve gençlerle buluştu

Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla Çivril Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları açıldı.

Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla Çivril Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları açıldı.

Çivril İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Dündar, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Necdet Akosman, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

"Çivril'i sporun ve sanatın merkezi haline getireceğiz "

Yaz okullarına katılan öğrencileri kutlayan Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Belediyemiz, Halk Eğitimi Merkezi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz 19 branşta 1300 sporcumuzun katıldığı yaz okullarında açılışını gerçekleştirdik. Bizler de öğrencilerimizin ve gençlerimizin istekleri doğrultusunda futbolundan basketboluna, masa tenisinden badmintonuna birçok dallarda kurslar açtık Sağlıklı bir vatandaş olarak yetişmeleri için öğretmenlerimiz ve aileler üzerine düşen görevi nasıl yapıyorsa bizlerde belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmak için çalışıyoruz. 'Çivril'i Sporunda Merkezi' haline getirmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Yattara'yı Yeşil Çivril Belediye Spor takımımız ile Çivril'de maçlara çıkardık. Yine bir ilki gerçekleştirerek, Yeşil Çivril Belediye Spor'un bünyesinde bir Voleybol takımı kurduk. Voleybol takımımız Türkiye'de Voleybolda ikinci ligde mücadele etti.. Çivril Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın hem ruhen hem bedenen başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bilek güreşi ve Minder güreşi okullarımızın spor malzemesi ihtiyaçlarını temin ettik. İnşallah bu kurslar sayesinde de Çivril Hem sporun hem de sanatında merkezi haline getireceğiz. Kurslarımız öncelikle çocuklarımıza sonra ailelerine sonra da Çivril'imize hayırlar getirmesini diyorum. İnşallah burada keyif alarak ve eğlenerek bu yazıda geçirmiş oluruz. katılımızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda sporcuların yaptığı gösterilerin ardından tüm sporcular ile fotoğraf çekimi akabinde açılış töreni sona erdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Çivril, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çivril'de Yaz Spor Okulları çocuk ve gençlerle buluştu - Son Dakika

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