Cizre Belediyespor'dan İki Yeniden Anlaşma

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadrolarında bulunan 2 sporcuyla yeni sezon için tekrar birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.