Cizre Belediyespor, İki Yeni Smaçör Aldı

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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, smaçör Svetoslav Ivanov ve Oğuzhan Doğruluk'u kadrosuna kattı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Bulgar Svetoslav Ivanov ve Alanya Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki Oğuzhan Doğruluk ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.