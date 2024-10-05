Cizre Belediyespor, Metin Toy'u Transfer Etti

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Stade Poltevin takımında forma giyen 30 yaşındaki Metin Toy ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.??????????????
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