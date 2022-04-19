Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından - Son Dakika
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Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından

19.04.2022 20:49

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediye spor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediyespor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.

Maçın ardından taraftarlarıyla büyük sevinç yaşayan Cizre Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmanın coşkusunu yaşadı.

Maçın takip eden Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Mehmet Tunç ve Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların bir alt ligden gelerek ilk senesinde Avrupa kupalarına katılmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Başarının gurur verdiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kısa süre içerisinde takım ruhuyla birlikte mücadele ederek bunu sahaya yansıtarak bu başarıyı elde ettiler. Çok mutluyuz. Onların bu enerjisi ve başarısı ilimize ve bölgemize çok olumlu yansımları oldu. İlimiz genelinde de spor salonlarımız ve diğer bütün branşlardaki aktivitelerin yapabileceği tesislerimiz artıyor. Bu tesislerde başarılar elde edildikçe daha da değer kazanıyor, anlam kazanıyor. Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tunç da, alınan sonucun ardından takımın Şırnak'ı Avrupa'da temsil etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımın hedefleri doğrultunda onları desteklemeye devam edeceklerini anlatan Tunç, "Bu birlik ve beraberliği devam ederek Avrupa'da ve Efeler Ligi'nde her geçen gün yeni başarılar elde edeceklerine inanıyoruz." dedi.

Çağlı ise başarıda emeği olan herkesi tebrik ederek "Bu bizim için çok büyük bir başarı, belki hayal edemediğimiz bir başarı. Herkes bizim düşmemizi beklerken biz Avrupa ligine katılıyoruz." diye konuştu

Takımın başantrenörü Nuri Şahin ise bu başarıyı yakalamak için çok çalıştıklarını ve bunda herkesin emeği olduğunu kaydetti.

Şahin, "Çıktığı ilk yılda böyle bir başarıya sahip olmak bize nasip oldu. Çok güzel bir duygu, herkese hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular ve protokol galibiyet pozu verdi.

Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından
Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından

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Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından - Son Dakika


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