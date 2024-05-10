Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Pınar Benek, Türkiye Şampiyonu Oldu

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Türkiye Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek kategorisinde 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Cizre Fen Lisesi öğrencisi ve milli sporcu Pınar Benek, Dubai'de yapılacak olan liselerarası dünya şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Cizre Fen Lisesi öğrencisi Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, 2-7 Mayıs 2024 tarihlerinde Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler (A) Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarında beden eğitimi öğretmeni ve eski milli sporcu Rıdvan Budak öncülüğünde 57 kiloda Şırnak'ı temsil etti. Benek, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvada en teknik boksör seçilerek başarısını taçlandıran Benek, Dubai'de yapılacak olan liselerarası dünya şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. - ŞIRNAK