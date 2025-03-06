Cleveland Cavaliers Play-Off'a Kalmayı Garantiledi

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NBA'de Cleveland Cavaliers, evinde mücadele ettiği Miami Heat'i 112-107 yenerek, üst üste 12. galibiyetini kazandı. Cleveland bu sonuçla play-off'a kalan ilk takım oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Miami Heat'i 112-107'lik skorla mağlup etti. Ligde üst üste 12, toplamda 52. galibiyetini elde eden Cleveland'da Donovan Mitchell 26 sayı, 7 ribaund, Evan Mobley ile de Andre Hunter da 16'şar sayıyla katkı verdi. Cleveland Cavaliers böylece bu sezon play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu. Bu sezonki 32. mağlubiyetini alan Miami'de ise Bam Adebayo 34 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Duncan Robinson 14 sayı ve Haywood Highsmith da 13 sayı ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 112 - Miami Heat: 107

Washington Wizards: 125 - Utah Jazz: 122

Boston Celtics: 128 - Portland Trail Blazers: 118

Charlotte Hornets: 110 - Minnesota Timberwolves: 125

Milwaukee Bucks: 137 - Dallas Mavericks: 107

Denver Nuggets: 116 - Sacramento Kings: 110

Memphis Grizzlies: 103 - Oklahoma City Thunder: 120

Los Angeles Clippers: 123 - Detroit Pistons: 115 - İSTANBUL