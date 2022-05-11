Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı - Son Dakika
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Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı

11.05.2022 10:34
Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Atletizm Günü dolayısıyla düzenlenen "Minik Adımlardan Büyük Adımlara Atla-At-Koş, Koşabiliyorken Koş" etkinliğinde minikler hem spor yaptı hem de eğlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Atletizm Günü dolayısıyla düzenlenen "Minik Adımlardan Büyük Adımlara Atla-At-Koş, Koşabiliyorken Koş" etkinliğinde minikler hem spor yaptı hem de eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Dünya Atletizm Günü nedeniyle 81 ilde düzenlenen "Minik Adımlardan Büyük Adımlara Atla-At-Koş, Koşabiliyorken Koş" projesi Manisa'da gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda çocuklara yönelik atletizm etkinliği düzenledi. Etkinlikte keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşayan çocuklar, hep birlikte spor yaparak hem eğlendi hem yarıştı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Etkinliğimizi çocuklarımızın ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerini geliştirmek ve sanal ortamlarda geçen hareketsiz günlerine hareketlilik katmak amacıyla düzenledik. Bu vesileyle etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm camiamızın Dünya Atletizm Günü'nü kutluyorum" dedi. Etkinlik sonunda sporculara katılım belgesi takdim edildi. - MANİSA

Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı
Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı
Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı
Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı
Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çocuklar Dünya Atletizm Gününde hem eğlendi hem yarıştı - Son Dakika


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