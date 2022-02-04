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Çocuklar Masal Atölyesinde kaynaşıyor - Son Dakika

Çocuklar Masal Atölyesinde kaynaşıyor

04.02.2022 16:12
Çocuklar Masal Atölyesinde kaynaşıyor

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklar için tasarladığı masal atölyesini hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklar için tasarladığı masal atölyesini hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, RESLOG Türkiye proje ortaklığı ile yeniden çocukların kalbine dokunacak bir projeye imza attı. Türk ve yabancı uyruklu çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde masal atölyesi tasarladı. Atölyenin ilk programında çocuklara masal üzerinden olumlu davranış kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayata geçirdiğimiz masal atölyesi ile çocuklarımızın dünyasına en kolay şekilde misafir oluyoruz. Bu sayede yerli ve yabancı çocuklarımızın kaynaşmasını sağlıyoruz. İlk masal etkinliğinde eğitmenimiz evlatlarımıza iyiliğin önce kendimizi sevmekten başladığını öğretti. Aynı zamanda iyiliğin çok hızlı yayıldığını ve dokunduğu her şeyi güzelleştirdiğini gizemli ormanda seyahat ederken aktardı. Çocuklarımız etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı. Bugüne kadar RESLOG ile yaptığımız çalışmalarımız oldukça verimli geçti. İnşallah, masal atölyesinden de güzel sonuçlar alacağız" dedi. - BURSA

Çocuklar Masal Atölyesinde kaynaşıyor

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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