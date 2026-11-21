SÜPER Lig'in 12'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı doğrultusunda ligde ilk kez 'Çoklu Top Sistemi' uygulandı.

Gençlerbirliği'nin sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması hayata geçirildi. 'Çoklu Top Sistemi' kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.