CONCACAF'tan Infantino'ya Red! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CONCACAF'tan Infantino'ya Red!

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CONCACAF, FIFA Başkanının Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planını reddetti.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma" planını reddettiklerini duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulması ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına tepkiler devam ediyor.

CONCACAF ve 41 üye ulusal federasyon adına yapılan açıklamada, FIFA Başkanı tarafından geliştirilen ve sunulan, "FIFA Forward Enterprise"ı kurmayı ve FIFA Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı öngören teklifi görüşmek üzere, 41 üye birliğinin temsilcileriyle bir araya gelindiği bildirildi.

Üyelerin FIFA tarafından tanınan sürenin kısalığı nedeniyle derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada tarihin en karlı FIFA Dünya Kupası'nın ardından "FIFA Forward" programlarını finanse etmek için özel sermaye yatırımına neden ihtiyaç duyulduğunun sorgulandığı da kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih, FIFA ve futbol ailesine, oyunun koruyucularının değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu göstermiştir. CONCACAF, futbolun geleceğinin ve en büyük varlığının futbol ailemizin elinde kalması gerektiğini yeniden teyit etmektedir." denildi.

Infantino'nun planı

Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CONCACAF'tan Infantino'ya Red! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

23:33
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye’nin sıralaması
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 23:43:39. #7.12#
SON DAKİKA: CONCACAF'tan Infantino'ya Red! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.