Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi

Antonio Conte, daha önce çalıştırdığı takımlarda uyguladığı yasakları iyice katılaştırdı. Başarıya hasret olan Tottenham'da adeta asker kanunları işleyecek. Conte, futbolculara birçok yasak getirdi.
İletişimin kuvvetlenmesi adına yemeklere telefon getirilmeyecek. Ketçap, mayonez, şekerli ve işlenmiş gıdalar yasak. Bu ürünleri kullanan futbolcular ceza ödeyecek.
Daha önce cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Conte, bu konuya çok dikkat ediyor. Uzmanlar, futbolculara eğitim verdi. Özellikle evli olmayan futbolculara uyarılar yapıldı.
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