Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurdu ve oyuncunun Siltaş Yapı Pendikspor'dan transfer edildiğini açıkladı.

09.02.2024 22:09
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.

Turuncu yeşilli takım, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan'ı Siltaş Yapı Pendikspor'dan sezon sununa kadar transfer etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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