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Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik oyun çalışmaları gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
22.01.2024 - 18:19,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren turuncu yeşilli ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA
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