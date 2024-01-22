Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren turuncu yeşilli ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.