Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor, 24 Mayıs Cuma günü evinde ağırlayacağı Bitexen Antalyaspor maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'deki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda turnuvayla sona erdi.
Alanyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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