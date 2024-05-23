Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın evinde Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
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