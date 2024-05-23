Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, isınma hareketleri ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

23.05.2024 21:23
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın evinde Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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