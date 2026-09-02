Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç yapan turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Alanya ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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