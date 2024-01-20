 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Efecan Karaca ve Sisto'nun attığı gollerle galibiyete ulaşan Alanyaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 Mağlup Etti
20.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahası içine girerek pasını aktardı. Kale önünde yakın mesafeden topu alanVerasanovic'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahsı içinde sol ayağıyla sert vurdu meşin yuvarlak direkten sahaya döndü.

70. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Fer kafayla vurdu topu kaleci Gökhan kurtardı, devam eden pozisyonda Efecan boşta kalan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-1

81. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta boşta kalan topa Mocsi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sisto ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+9), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Furkan Bayır dk. 90+6), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 64), Cordova (Janvier dk. 64)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Faye dk. 90+3), Shelvey, Benhur Keser (Gustavo dk. 68), Varesanovic (Oscar dk. 85), Altın Zeqiri (Minchev dk. 90+3), Julian Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Eray Korkmaz, Yankov Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Efecan Karaca (dk. 70), Sisto (dk. 90) (Alanyaspor), Varesanovic (dk. 51) (Rizespor)

Sarı kartlar: Novais, Aliti, Fer, Balkovec (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Efecan Karaca, Leroy Fer, Rizespor, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement