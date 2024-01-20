Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahası içine girerek pasını aktardı. Kale önünde yakın mesafeden topu alanVerasanovic'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahsı içinde sol ayağıyla sert vurdu meşin yuvarlak direkten sahaya döndü.
70. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Fer kafayla vurdu topu kaleci Gökhan kurtardı, devam eden pozisyonda Efecan boşta kalan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-1
81. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta boşta kalan topa Mocsi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sisto ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+9), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Furkan Bayır dk. 90+6), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 64), Cordova (Janvier dk. 64)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Faye dk. 90+3), Shelvey, Benhur Keser (Gustavo dk. 68), Varesanovic (Oscar dk. 85), Altın Zeqiri (Minchev dk. 90+3), Julian Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Eray Korkmaz, Yankov Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Efecan Karaca (dk. 70), Sisto (dk. 90) (Alanyaspor), Varesanovic (dk. 51) (Rizespor)
Sarı kartlar: Novais, Aliti, Fer, Balkovec (Alanyaspor) - ANTALYA
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