Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.

09.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:43
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 65 Menig), Caktas (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Charisis, Emrah Başsan (Dk. 65 N'Jie), Koita (Dk. 75 Hakan Arslan), Manaj

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 83 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 83 Lima), Hassan (Dk. 90 Sisto)

Goller: Dk. 49 Hassan, Dk. 79 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Caktas, Dk. 52 Koita, Dk. 66 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 62 Balkovec, Dk. 67 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan bulunan Hassan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1

64. dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Manaj, topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

88. dakikada N'Jie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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