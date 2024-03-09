Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 65 Menig), Caktas (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Charisis, Emrah Başsan (Dk. 65 N'Jie), Koita (Dk. 75 Hakan Arslan), Manaj
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 83 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 83 Lima), Hassan (Dk. 90 Sisto)
Goller: Dk. 49 Hassan, Dk. 79 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Caktas, Dk. 52 Koita, Dk. 66 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 62 Balkovec, Dk. 67 Aliti (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan bulunan Hassan'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1
64. dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Manaj, topu filelerle buluşturdu: 1-1
79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2
88. dakikada N'Jie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.
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Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
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