Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK hazırlığını Amed Sportif maçı öncesi sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK hazırlığını Amed Sportif maçı öncesi sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım yarın Amed Sportif Faaliyetler ile hazırlık maçına çıkacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Alanyaspor, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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