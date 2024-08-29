Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
İki grup halinde top kapma ve çıkış koşularının ardından idman, taktik çalışmayla sona erdi.
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