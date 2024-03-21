Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Süper Lig'deki hakemlere yönelik bir analiz uygulaması başlattı. Bu uygulama ile maç öncesi her iki takımın ayrı ayrı analizleri hakemlere iletilmeye başlandı. Analizler, takımların son 3 maçının veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Bu sayede hakemlerin oynanacak maçlara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları hedefleniyor.