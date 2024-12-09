Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı. Bellona Kayserispor maçının ilk 11'nde yer alan futbolcular idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, dar alanda pas ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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