Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Antalya temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan idmanla tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi.
Gaziantep FK ile Alanyaspor karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak. - ANTALYA
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Adanaspor'un uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan Vedat Bayraktar, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Adanaspor camiası, Vedat Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle karşıladı ve cenazesinin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceğini duyurdu.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesine tepki göstererek, sporcuların kendilerini savunma haklarının yok sayıldığını belirtti.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacakları maçlara değinerek, takımın gelişimi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kıragası, Erzincan'da oynayacakları maçta dolu bir stadyum beklediklerini belirtti.
Ronaldinho'nun 19 yaşındaki oğlu, Barselona'ya transfer olduktan sonra sol bek pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncunun performansı taraftarlar tarafından takdir ediliyor. Ancak bazı kullanıcılar, pozisyon değişikliğine şaşırdıklarını belirtiyorlar. Mendes'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yeni bir anlaşma belirsizliğini koruyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
İzmir'de vefat eden eski milli tenisçi Necdet Kestelli'nin cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta İsviçre ve Macaristan ile oynayacakları maçların hazırlıklarını sürdürdüklerini ve halkı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyledi.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ter idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Çorum FK, deplasmanda alacağı 3 puanla ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor. Şu ana kadar 27 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 45 puan toplayan takım, 4. sırada yer alıyor.
Hırvatistan'da yapılacak olan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım milli formayla 54 kiloda madalya mücadelesi verecek.
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