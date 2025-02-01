Corendon Alanyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşti.
Isınma hareketlerinin ardından, futbolcular iki grup halinde top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanı çıkış koşularıyla tamamlandı.
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