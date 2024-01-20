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Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede her iki takım da gol bulamadı. Maçta Verasanovic ve Novais'in şutları sonuçsuz kaldı. Hakemler Ali Şansalan, Serkan Ok ve Bilal Gölen görev yaptı. Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Rizespor'un teknik direktörü ise İlhan Palut oldu. Maçta sarı kartı Novais gördü.

Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi
20.01.2024 - 17:05,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Verasanovic ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

30. dakikada gelişen atakta Novais'in ceza sahası önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Nicolas Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır.

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Altın Zeqiri, Julian Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Gustavo Sauerbeck, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Mame Faye, Oscar Francisco Quintela, Eray Korkmaz, Yankov Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Novais (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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