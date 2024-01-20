Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Verasanovic ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
30. dakikada gelişen atakta Novais'in ceza sahası önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Nicolas Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır.
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Altın Zeqiri, Julian Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Gustavo Sauerbeck, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Mame Faye, Oscar Francisco Quintela, Eray Korkmaz, Yankov Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Novais (Alanyaspor) - ANTALYA
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