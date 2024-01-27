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Corendon Alanyaspor ile Pendikspor Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor ile Pendikspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Alanyaspor'un birkaç tehlikeli atağına rağmen gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısında ise takımların gol arayışları devam etti.

Corendon Alanyaspor ile Pendikspor Arasında Golsüz Beraberlik
27.01.2024 - 16:53,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Alanyaspor savunmasının kaptırdığı topta ceza sahası içinde alan Erencan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

22. dakikada Halil'in ortasında Umut Nayir'in altıpas içinden kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakika kaleci Ertuğrul'un uzun topunda sağ kanattan giren ceza sahası içine Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Nicola Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Loide Augusto, Duvan Cordova

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Abdoulay Diaby, Efe Sayhan, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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