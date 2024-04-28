Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor\'u 6-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Oğuz Aydın (2 ve 90+3), Janvier (8 ve 28), Balkovec (55) ve Ahmed Hassan'ın (67) golleriyle Alanyaspor galibiyete ulaştı.

28.04.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 59 Novais), Janvier (Dk. 59 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Ahmed Hassan

İstanbulspor: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest), Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel (Dk.73 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Dk. 73 Traore)

Goller: Dk. 2 ve 90+3 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Mehmet Yeşil, Dk. 51 Okan Erdoğan, Dk. 53 Duhaney, Dk. 54 Deli (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

52. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun ceza sahası yaptığı ortada, arka dierkte topla buluşan Sambissa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlığı güçlükle kurtardı.

55. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Janvier, topu Balkovec'e verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

67. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arka dierkte Ahmed Hassan, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 5-0

70. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 6-0

Alanyaspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Ahmed Hassan, Oğuz Aydın, Trendyol, Alanya, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement