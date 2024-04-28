Corendon Alanyaspor, İstanbulspor\'u 6-0 mağlup etti

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 59 Novais), Janvier (Dk. 59 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Ahmed Hassan
İstanbulspor: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest), Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Deli, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Ali Yaşar, Duhaney, Vefa Temel (Dk.73 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Dk. 73 Traore)
Goller: Dk. 2 ve 90+3 Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Mehmet Yeşil, Dk. 51 Okan Erdoğan, Dk. 53 Duhaney, Dk. 54 Deli (İstanbulspor)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
52. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun ceza sahası yaptığı ortada, arka dierkte topla buluşan Sambissa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlığı güçlükle kurtardı.
55. dakikada Alanyaspor 4. golü buldu. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Janvier, topu Balkovec'e verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0
67. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arka dierkte Ahmed Hassan, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 5-0
70. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.
90+3. dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 6-0
Alanyaspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı.
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