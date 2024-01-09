Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı berabere sona erdi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda
Kırmızı kart: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 31 Hanousek (MKE Ankaragücü)
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftasındaki Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
15. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta Morutan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı pasta, topa gelişine vuran Efkan Bekiroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
35. dakikada MKE Ankaragücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Macheda'nın pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayından vurduğu sert şutta, top kale direğinin dibinden dışarıya gitti.
45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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