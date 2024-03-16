Hakemler: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon
Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Bayazıt, Dk. 40 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada sol kanatta topu savunma oyuncusundan kapan Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon, topa vuracağı sırada kaleci Ertuğrul Taşkıran, kayarak müdahale ederek, topa sahip oldu.
34. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında, ceza sahası önünde topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Emre Kargı golü iptal etti.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı - Son Dakika
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