Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.
Turuncu-yeşillilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Victor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Paulo Victor'un Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?