Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Dayanıklılık çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?