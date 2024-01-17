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Corendon Alanyaspor, Samsunspor'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Samsunspor'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Corendon Alanyaspor, uzatma bölümlerinde Samsunspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Samsunspor, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Maçta Eren Altıntaş'ın golüne karşılık Muhammed Gümüşkaya ve Soner Aydoğdu'nun golleriyle Samsunspor galip geldi.

Corendon Alanyaspor, Samsunspor\'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası\'na veda etti
17.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:49
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Corendon Alanyaspor, uzatma bölümlerinde Samsunspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Samsunspor, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakika sol kanatta topla buluşan Carlos Eduardo'nın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Osman Çelik'in uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Muhammed Gümüşkaya'nın vuruşunda top kalesini terk eden Yavuz'un üzerinden ağlara gitti. 1-1

92. dakikada Berhan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

115. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasına Novais ceza sahası içinde gelişine vurdu, top az farkla dışarı gitti.

120. dakikada sağ kanatan ceza sahasına giren Muhammet Ali'nin çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Alanyaspor: Yavuz Aygün, Miguel Lima, Furkan Bayır, Yunus Bahadır (Florent Hadergjonaj dk. 77), Nicolas Janvier (Jure Balkovec dk. 91), Pione Sisto (Emirhan Çavus dk. 106), Fatih Aksoy, Richard, Eren Altıntaş (Yusuf Özdemir dk. 72), Carlos Eduardo (Oğuz Aydın dk. 110), Duvan Cordova (Novais dk. 77)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fidan Aliti, Efecan Karaca, Muhammet Ali Apaydın

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Jakub Szumski, Haluk Mustafa, Yunus Emre, Soner Gönül, Enes (Muhammet Ali dk. 46), Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Alper Efe Pazar dk. 104), Dimata (Mehmet Ali Kablan dk. 120), Muhammed (Kerem Fidan dk. 119), Bola, Ercan Kara (Berhan Deniz dk. 63)

Yedekler: Halil Yeral, Alper Efe Pazar,, Emre Köroğlu

Teknik Direktör: Marcus Gisdol

Goller: Eren Altıntaş (dk. 16) (Alanyaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 74), Soner Aydoğdu (dk. 92) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Jure Balkovec (Alanyaspor), Fatih Aksoy, Emirhan Çavus, Yunus Emre, Muhammet Ali Özbaskısı (Samsunspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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