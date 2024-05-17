Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, çıkış koşuları çalışmasıyla sona erdi.
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