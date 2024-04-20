Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: 'Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz' - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: 'Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz'

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum' dedi. Alanyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti.

20.04.2024 19:12
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle Konyaspor'a geçmiş olsun diliyorum. Alanyaspor olarak deplasmanda Konyaspor'u burada 2-0 yenip çok iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Fatih Hoca'nın antrenmanlarda gösterdiği bütün her şeyi çalıştılar ve bunda başarılı oldular. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp biz de belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: 'Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz' - Son Dakika

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