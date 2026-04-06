Corendon Alanyaspor Trabzonspor\'a Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
