Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0
10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muaythai Galası'na farklı illerden ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Galada başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara madalya verildi. Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, renkli görüntülerin oluştuğu güzel maçlar yapıldığını belirtti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor maçı 81-84, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul maçı 75-76, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor maçı ise 90-76 sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Larsson'un golüyle öne geçen Antalyaspor, ilk yarıyı üstünlükle tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı. Larsson'un attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı, iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. İstanbul'da gerçekleşen törene, çiftin aile üyeleri ve Beşiktaş yönetimi tam kadro katıldı. Nikah şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı. Gecede kokteyl, nikah töreni ve yemek gibi etkinlikler düzenlendi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın galibiyete alışkanlık kazanmaya başladığını belirtti. Karaman, oyuncularının takım disiplini ve pozisyon disipliniyle iyi bir performans sergilediğini ve Adana Demirspor taraftarını iyi temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca, takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Karaman, ligdeki sıkışık fikstür nedeniyle hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Ligdeki sıralamanın çok değişken olduğunu belirten Karaman, önlerinde zorlu bir deplasman olduğunu ve takımı geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?